Мир 30 января 2024, 01:45 Президент Чехии допустил сделку между Трампом и Путиным без учета интересов ЕС и Украины Президент Чехии Павел предупредил о возможной сделке между РФ и США при Трампе РИА «Новости»

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Президент Чехии Петр Павел призвал Европу подготовиться к тому, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может заключить сделку с Россией без учета интересов Украины и Евросоюза. Об этом сообщило Чешское агентство печати (ČTK).

Чешский лидер отметил, что он не ставит под сомнение трансатлантические связи или США как союзника, но нужно признать, что Трамп на многие вещи смотрит иначе, что может иметь определенные последствия. Он добавил, что Украина более ограничена в живой силе, если сравнить с Россией, поэтому нуждается в технологической и финансовой помощи со стороны Европы.

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«Мы не можем помочь ей восполнить человеческие ресурсы. Возможно, именно поэтому рекомендации союзников (Киеву) сводятся к ограничению наступательных действий и укреплению обороны», — пояснил Павел.

Он считает, что необходимо поставить Украине оборонительное вооружение или оружие, способное нарушить трассы снабжения российской армии, чтобы уравнять силы и подтолкнуть стороны к переговорам.

Ранее чешский лидер усомнился в возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По его мнению, Россия является непростым противником, поэтому странам ЕС следует анализировать происходящее без лишнего оптимизма и «розовых очков».