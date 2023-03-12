Мир 12 марта 2023, 21:33 Президент Чехии анонсировал поездку на Украину в апреле Президент Чехии Павел запланировал поездку на Украину ради встречи с Зеленским Pixabay

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Недавно избранный президентом Чехии Петр Павел запланировал посетить Украину с официальным визитом, сообщила агентству CTK его пресс-секретарь Маркета Ржегакова. По ее словам, поездка может состояться в апреле, о чем глава государства по телефону беседовал с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Оба президента <…> договорились, что он (визит — прим. ред.) состоится в апреле. Темой разговора была также поддержка Украины со стороны Чехии в последующие месяцы», — заявила Ржегакова.

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Она добавила, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Он хотел, чтобы Петр Павел посетил Киев как можно скорее после своей инаугурации, которая состоялась в четверг, 9 марта.

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Журналисты издания добавили, что после беседы с чешским лидером Зеленский опубликовал пост в своем Twitter. Президент написал, что «обрисовал» Павелу ситуацию в зоне проведения СВО и рассказал «о потребностях в области безопасности».

Ранее на здании Национального музея в Праге вывесили украинский флаг. В столице Чехии прошли массовые акции протеста, в ходе которых митингующие попытались его сорвать.