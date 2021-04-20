Президента Чада убили в день переизбрания

Президент республики Чад Идрисс Деби Итно умер в день, когда его переизбрали на шестой срок. Он погиб от пулевых ранений, полученных на передовой.

Он выиграл выборы, набрав около 80% голосов. Победа была одержана в первом туре, второго не планировалось.

Через несколько часов после объявления результатов пришла новость, что Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев, сообщило Agence France Press (AFP).

Идрисс Деби Итно пришел к власти в результате госпереворота в 1990 году. С тех пор он выигрывал все выборы. Три года назад парламент Республики ЧАД «обнулил» предыдущие президентские сроки. Это позволило Итно вновь законно баллотироваться в президенты. Согласно новой Конституции, он мог остаться у власти до 2033 года.