Президент Буркина-Фасо Рош Марк Кристиан Каборе вместе с семьей уехал из страны, откуда сообщалось о стрельбе и о бунте военных. Об этом написал панафриканский сайт LSI Africa.

«По нашей информации семья президента Роша Каборе покинула Буркину», — написали журналисты в Twitter.

Перед этим от издания поступала информация, что бунтующие военные потребовали отставки президента. Сейчас его охраняют жандармы. Агентству Associated Press очевидцы передавали, что рядом с постоянным месторасположением президента слышны выстрелы и летающие вертолеты.

Ранее Рош Марк Кристиан Каборе приказал ввести в стране комендантский час, который действует с 20:00 по 05:30 по местному времени. Позже появились сведения и о том, что школы будут также закрыты из-за активности бунтующих военных. Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) обратился к военным с просьбой продолжать контакт с властями и держать «республиканскую позицию».

О стрельбе в Буркина-Фасо говорили местные СМИ. Правительство подтвердило стрельбу, но опровергло информацию о захвате власти.