Президент Бразилии заявил о симптомах коронавируса у себя

Бразильский лидер Жаир Болсонару рассказал, что у него появились симптомы заражения коронавирусной инфекцией. В частности, у главы государства поднялась температура.

Об этом Болсонару рассказал во время встречи со своими сторонниками перед президентской резиденцией, пишет портал Estadao.

Как отметил лидер Бразилии, у него поднялась температура. Он сделал магнитно-резонансную томографию легких, никаких нарушений исследование не показало.

Болсонару также сдал тест на коронавирус, его результат станет известен во вторник, 7 июля. При этом, как пишет портал R7, президент Бразилии уже сейчас начал принимать гидроксихлорохин.

Во время встречи со сторонниками Болсонару был в защитной маске и просил людей соблюдать дистанцию и не приближаться к нему.

Для Болсонару этот тест на коронавирус стал третьим, два других президент Бразилии сдавал в марте, они показали отрицательный результат.

По количеству заболевших COVID-19 Бразилия находится на втором месте, сразу после США. В стране, по последним данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано больше 1,6 миллиона коронавирусных больных. Также Бразилия занимает второе место по числу летальных исходов из-за COVID-19. За время пандемии в стране умерли свыше 65,4 тысячи граждан.