Президент Бразилии заявил об «окончании» пандемии коронавируса

Болносару в речи также упомянул своего оппонента — губернатора бразильского штата Сан-Паулу Жоау Дориа. Они дискутируют по поводу использования китайской вакцины от коронавируса, разработанной компанией Sinovac.

«Пандемия заканчивается, я думаю, что он хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: „все кончено благодаря моей вакцине“, понятно? Что подходит к концу, так это его правление, это ясно», — объяснил Жаир Болсонару.

Президент Бразилии выступил против закупок китайской вакцины, потому что еще не завершены клинические испытания препарата.

Ранее стало известно, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые ввели добровольцам старше 60 лет. Их заранее госпитализировали, чтобы внимательно наблюдать за состоянием здоровья. Пока врачи не обнаружили никаких побочных эффектов от вакцины. Препарат ввели 28 добровольцам, все они чувствуют себя хорошо.