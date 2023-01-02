Мир 02 января 2023, 01:11 Президент Бразилии заявил о необходимости диалога с ЕС и укрепления БРИКС Президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости укрепления БРИКС РИА «Новости»

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Президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости укрепления БРИКС и ведения активных диалогов с некоторыми странами. Об этом он сказал в своей речи на церемонии инаугурации.

«Наша главная задача решится через возобновление южноамериканской интеграции в рамках Меркосур и оживления Союза южноамериканских наций», — сказал он.

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По его словам, это поможет построить активный диалог с США, Евросоюзом, Китаем и некоторыми восточными странами, а также укрепить БРИКС, взаимодействия со странами Африки и разорвать изоляцию страны.

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Лула да Силва принял присягу и официально вступил в должность 1 января. Он будет занимать кресло президента до 2027 года. Для него это третий срок на посту главы государства.

На инаугурации Россию представляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. После встречи с президентом Бразилии она рассказала, что новый глава выразил заинтересованность в выстраивании крепких отношений с РФ.