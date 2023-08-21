Мир 21 августа 2023, 14:51 Президент Бразилии захотел обсудить повестку БРИКС лично с Путиным Президент Бразилии Силва: хочу обсудить повестку саммита БРИКС лично с Путиным РИА «Новости»

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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил о своем желании обсудить вопросы повестки предстоящего саммита БРИКС лично с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова привело издание Globo.

Делегацию России на саммите представит глава МИД Сергей Лавров.

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«Лавров очень опытный и важный дипломат, но нам было бы важно, чтобы Россию на встрече представил президент. Мы обсудим многие глобальные вопросы, такие как борьба с неравенством и мир, хотелось бы обсудить их лично с Путиным», — сказал он.

Да Силва отметил, что страны БРИКС обсудят также вероятное применение альтернативных платежных средств внутри объединения, что позволило бы снизить зависимость государств от иностранных валют.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Мероприятие посетят главы 54 стран, президент России Владимир Путин примет участие в нем по видеосвязи.