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    07 июля 2020, 20:07

    Президент Бразилии заболел COVID-19

    Мария Шагиахметова

    Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что заразился коронавирусом. У него поднялась температура до 38 градусов. Позже он сдал тест на вирус, который оказался положительным, сообщает портал G1.
    Президент Бразилии заболел COVID-19

    «Тест на заболевание COVID-19 <…> оказался положительным», — приводит портал слова президента Бразилии. Политик отметил, что чувствует себя хорошо в сравнении с этой ночью, когда у него была высокая температура и лихорадка. Он даже готов пойти на прогулку, но по медицинским указаниям выходить на улице не собирается.

    Когда у президента обнаружилась температура, ему сделали магнитно-резонансную томографию, которая не показала никаких проблем с легкими. Известно, что бразильский лидер часто появлялся среди людей без маски и перчаток. Он посещал митинги и демонстрации, и не всегда соблюдал дистанцию.

    Болсонару находится в группе риска — ему 65 лет. Сам он сторонник «вертикальной изоляции», когда дома остаются только пожилые. Ранее президент уже рассказывал о плохом самочувствии.