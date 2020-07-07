Президент Бразилии заболел COVID-19

«Тест на заболевание COVID-19 <…> оказался положительным», — приводит портал слова президента Бразилии. Политик отметил, что чувствует себя хорошо в сравнении с этой ночью, когда у него была высокая температура и лихорадка. Он даже готов пойти на прогулку, но по медицинским указаниям выходить на улице не собирается.

Когда у президента обнаружилась температура, ему сделали магнитно-резонансную томографию, которая не показала никаких проблем с легкими. Известно, что бразильский лидер часто появлялся среди людей без маски и перчаток. Он посещал митинги и демонстрации, и не всегда соблюдал дистанцию.

Болсонару находится в группе риска — ему 65 лет. Сам он сторонник «вертикальной изоляции», когда дома остаются только пожилые. Ранее президент уже рассказывал о плохом самочувствии.