Президент Бразилии вышел к сторонникам после двух положительных тестов на коронавирус

Бразилия стала второй страной в мире по количеству зараженных коронавирусом. Однако это не помешало президенту страны Жаиру Болсонару выйти к своим сторонникам после двух положительных тестов на COVID-19. Видеотрансляция общения президента Бразилии с людьми шла на Facebook.

На кадрах видно, что Болсонару идет по двору своей резиденции в маске. Однако при обращении к собравшейся толпе он ее снимает. При этом президента от собравшихся отделяет только небольшой каньон с водой.

Также он показал собравшимся небольшую коробочку с лекарством от коронавируса. Как сообщило издание Republicworld, речь идет о гидроксихлорохине. Об опасности этого препарата уже неоднократно говорили медики. Однако Болсонару разрешил использовать его для лечения от коронавируса детей и беременных женщин.

Сам президент Бразилии заявил, что неоднократно принимал этот препарат после того, как сам заразился COVID-19.

На сегодняшний день число погибших от коронавирусной инфекции в Бразилии составило 79 тысяч человек. Положительные тесты на возбудителя сдали почти три миллиона жителей страны. Государственные больницы Бразилии заявили о нехватке медицинского оборудования и лекарственных препаратов из-за большого наплыва пациентов.