Мир 01 февраля 2023, 01:23 Президент Бразилии встретится с Байденом в США 10 февраля Белый дом: Джо Байден встретится с президентом Бразилии Лула да Силва 10 февраля РИА «Новости»

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Президент США Джо Байдена и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва встретятся в Белом доме 10 февраля. Об этом сообщила пресс-служба американского лидера, написал ТАСС.

«Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Бразилии <…> чтобы еще больше укрепить тесные отношения между США и Бразилией», — отмечено в сообщении.

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Согласно данным Белого дома, лидеры государств планируют обсудить сотрудничество и ответы на общие вызовы.

Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства, которые состоялись в октябре 2022 года.После этого Джо Байден провел с избранным президентом телефонные переговоры о будущем сотрудничестве двух стран.

Накануне Лула да Силва предложил создать новый международный формат для помощи урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что предложенный формат мог бы стать аналогом G20. В ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем глава Бразилии также подчеркнул, что его страна «готова внести свой вклад».