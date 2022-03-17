Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своей поездки в Москву в феврале попросил российского лидера Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки. Об этом написала газета Folha de So Paulo.

По информации издания, отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил Болсонару обратиться за поддержкой к Путину.

В марте Болсонару заявил, что считает российского лидера Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире. На фоне российской спецоперации на Украине Бразилия решила не голосовать за революцию ООН, осуждающую Путина или предлагающую санкции.

Последний раз президент Бразилии приезжал в Россию в середине февраля этого года. Главы стран в ходе встречи обсудили будущие взаимные торговые отношения и наращивание взаимных инвестиций.