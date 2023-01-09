Мир 09 января 2023, 03:37 Президент Бразилии решил вернуться в столицу после беспорядков Президент Бразилии Лула да Силва решил вернуться в столицу после завершения беспорядков РИА «Новости»

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Президент Бразилии Лула да Силва выехал обратно в столицу страны после завершения беспорядков. О своем возвращении он объявил журналистам. Цитату привел ТАСС.

«Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей», — заявил бразильский лидер.

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Он добавил, что все причастные к беспорядкам заплатят. Ранее СМИ писали, что президента эвакуировали в штат Сан-Паулу в связи с протестными акциями.

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Массовые беспорядки вспыхнули в Бразилиа после президентских выборов. По итогам голосования победил Лула да Силва, что не понравилось его оппоненту Жаиру Болсонару.

Сторонники бывшего руководителя страны вышли на улицы и стали врываться в правительственные здания. Участники протестов вступили в столкновения с полицией.

Силовикам не сразу удалось вернуть контроль над ситуацией. Они использовали для разгона протестующих перцовый газ и светошумовые гранаты.