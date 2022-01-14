Президент Бразилии решил не посещать инаугурацию нового главы Чили

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался ехать на инаугурацию нового президента Чили Габриэля Борича. Мероприятие состоится 11 марта. Об этом сообщил RT со ссылкой на издание Gazeta Brasil.

«Я не буду вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто создает проблемы в сфере международных отношений. У Бразилии хорошие отношения со всем миром. Посмотрим, кто поедет на инаугурацию нового президента Чили. Я не поеду», — заявил политик.

Второй тур президентских выборов состоялся в Чили 19 декабря. В результате победу одержал 35-летний ультралевый кандидат Габриэль Борич.