Президент Бразилии прилетит на переговоры с Путиным 14 февраля

Президент Бразилии Жаир Болсонару прилетит в Москву 14 февраля. Визит лидера страны продлится четыре дня, сообщила пресс-служба бразильского МИД.

«Запланированный визит президента в Москву — 14–17 февраля», — сказали в министерстве.

Ранее бразильская газета Folha de S. Paulo писала, что власти США попытались сорвать поездку президента Бразилии в Россию. Они оказывали на страну дипломатическое давление. О своей обеспокоенности по поводу поездки заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Во время беседы с главой бразильского МИД Карлосом Франсой он заявил, что поездку Болсонару можно рассматривать как знак того, что Бразилия принимает сторону России в конфликте страны с Украиной. Как отмечал президент Бразилии, он не намерен обсуждать украинский вопрос переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

Министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи подчеркивал, что власти страны внимательно наблюдают за поведением России в странах Латинской Америки. Он говорил, что в Великобритании обеспокоены усилением российского присутствия в этом регионе.