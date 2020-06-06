Президент Бразилии пригрозил ВОЗ выйти из организации
Болсонару назвал ВОЗ «политической партизанской организацией».
«Я предупреждаю: США вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем. Или ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать по части здравоохранения», — цитирует бразильского президента Folha de S.Paulo.
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис на конференции в Женеве уточнила, что ослабление социального дистанцирования в Бразилии возможно только после замедления передачи инфекции. Она предостерегла Болсонару от поспешных действий.
Президент Бразилии и его единомышленники считают, что новый коронавирус не более опасен, чем грипп. По его мнению, карантинные меры нанесут стране больше вреда, чем потери от COVID-19.
Бразилия уже третью неделю занимает второе место по числу инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа. 4 июня в стране умерло рекордное количество человек — 1,3 тысячи пациентов. Всего погибли 32,5 тысячи человек.