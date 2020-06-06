Президент Бразилии пригрозил ВОЗ выйти из организации

После того, как представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразила глубокую озабоченность ситуацией с COVID-19 в Бразилии, президент страны Жаир Болсонару заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе из организации.

Болсонару назвал ВОЗ «политической партизанской организацией».

«Я предупреждаю: США вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем. Или ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать по части здравоохранения», — цитирует бразильского президента Folha de S.Paulo.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис на конференции в Женеве уточнила, что ослабление социального дистанцирования в Бразилии возможно только после замедления передачи инфекции. Она предостерегла Болсонару от поспешных действий.

Президент Бразилии и его единомышленники считают, что новый коронавирус не более опасен, чем грипп. По его мнению, карантинные меры нанесут стране больше вреда, чем потери от COVID-19.

Бразилия уже третью неделю занимает второе место по числу инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа. 4 июня в стране умерло рекордное количество человек — 1,3 тысячи пациентов. Всего погибли 32,5 тысячи человек.