Президент Бразилии пожаловался, что вице-президент ему «мешает»

Бразильский лидер Жаир Болсонару пожаловался на вице-президента страны Антониу Гамилтона Моурау. Об этом сообщил ТАСС.

По данным сайта «Аргументы и факты», президент провел аналогию между вице-президентом и шурином, которого нельзя выгнать, потому что он уже родственник.

«Моурау делает свое дело и во многом действует независимо, но иногда он немного мешает», — сказал Болсонару.

Также известно, что президент не приглашает Моурау на правительственные заседания уже около полугода.