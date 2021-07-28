Президент Бразилии пожаловался, что вице-президент ему «мешает»
Бразильский лидер Жаир Болсонару пожаловался на вице-президента страны Антониу Гамилтона Моурау. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта «Аргументы и факты», президент провел аналогию между вице-президентом и шурином, которого нельзя выгнать, потому что он уже родственник.
«Моурау делает свое дело и во многом действует независимо, но иногда он немного мешает», — сказал Болсонару.
Также известно, что президент не приглашает Моурау на правительственные заседания уже около полугода.