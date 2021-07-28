facebook_pixel
    28 июля 2021, 18:48

    Президент Бразилии пожаловался, что вице-президент ему «мешает»

    Дарья Морозова

    Бразильский лидер Жаир Болсонару пожаловался на вице-президента страны Антониу Гамилтона Моурау. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным сайта «Аргументы и факты», президент провел аналогию между вице-президентом и шурином, которого нельзя выгнать, потому что он уже родственник.

    «Моурау делает свое дело и во многом действует независимо, но иногда он немного мешает», — сказал Болсонару.

    Также известно, что президент не приглашает Моурау на правительственные заседания уже около полугода.