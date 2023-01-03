Мир 03 января 2023, 17:04 Президент Бразилии посетил церемонию прощания с Пеле Президент Бразилии Лула да Силва приезжал проститься с Пеле YouTube

Читать 360tv в

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побывал на стадионе ФК «Сантос», где проходит церемония прощания с трехкратным чемпионом мира по футболу Пеле. Об этом сообщил ТАСС.

Главу государства сопровождала супруга Розанджела. Пара зашла в установленный на поле шатер с гробом легендарного футболиста и провела там около 10 минут. В это момент пастор читал заупокойную молитву. От общения с представителями СМИ бразильский лидер категорически отказался.

Реклама

Завершение гражданской панихиды планировалось к 16:00 по московскому времени. По данным на утро вторника, попрощаться с Пеле пришли более 150 тысяч фанатов.

Реклама

Прощание с Пеле началось на стадионе «Сантоса» 2 января. Многие приезжали на церемонию целыми семьями, с маленькими детьми.

Пеле умер 29 декабря на 83-м году жизни. Осенью состояние легенды футбола резко ухудшилось: химиопрепараты перестали действовать на раковые клетки опухоли кишечника.