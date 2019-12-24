Президент Бразилии попал в больницу после падения

Бразильскому лидеру Жаиру Болсонару потребовалась госпитализация. В больницу политика положили после того, как он упал в своей официальной резиденции.

Болсонару сначала осмотрели медики из бригады врачей при администрации президента, уточнила газета «Известия». После этого политика отвезли в военный госпиталь.

Планируется, что специалисты будут наблюдать за президентом Бразилии в течение 6-12 часов. Ему уже сделали компьютерную томографию головного мозга. Результаты показали, что никаких изменений у Болсонару нет.

В первой половине декабря бразильский лидер побывал в военном госпитале, где ему удалили родинку. После этого Жаир Болсонару заявил, что, возможно, болен раком кожи. Опасения главы государства в итоге не подтвердились.