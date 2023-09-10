10 сентября 2023, 10:32
Президент Бразилии пообещал лично пригласить Путина на саммит G20
Лидер Бразилии да Силва пообещал пригласить Путина на саммит G20
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен лично пригласить лидера России Владимира Путина на следующий саммит G20. В интервью индийскому телеканалу Firstpost бразильский президент пояснил, что обратится к Путину, когда приедет на саммит БРИКС в 2024 году.
«Он будет приглашен, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит БРИКС в России», — пояснил да Силва.
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Он подчеркнул, что пока возглавляет Бразилию, Владимира Путина не задержат в этой стране в связи с ордером МУС. На это нет «ни единого шанса».
Бразильский лидер предположил, что лидеры Китая, ЮАР, Индии и Саудовской Аравии и других стран БРИКС также приедут на саммит в Россию в следующем году.
Согласно декларации, которую «Группа двадцати» приняла накануне, в 2024 году саммит G20 состоится в Бразилии, в 2025-м — в ЮАР, в 2026-м — в США. Россия и Китай выступили против его проведения в Соединенных Штатах.
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