Мир 10 сентября 2023, 10:32 Президент Бразилии пообещал лично пригласить Путина на саммит G20 Лидер Бразилии да Силва пообещал пригласить Путина на саммит G20 РИА «Новости»

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен лично пригласить лидера России Владимира Путина на следующий саммит G20. В интервью индийскому телеканалу Firstpost бразильский президент пояснил, что обратится к Путину, когда приедет на саммит БРИКС в 2024 году.

«Он будет приглашен, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит БРИКС в России», — пояснил да Силва.

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Он подчеркнул, что пока возглавляет Бразилию, Владимира Путина не задержат в этой стране в связи с ордером МУС. На это нет «ни единого шанса».

Бразильский лидер предположил, что лидеры Китая, ЮАР, Индии и Саудовской Аравии и других стран БРИКС также приедут на саммит в Россию в следующем году.

Согласно декларации, которую «Группа двадцати» приняла накануне, в 2024 году саммит G20 состоится в Бразилии, в 2025-м — в ЮАР, в 2026-м — в США. Россия и Китай выступили против его проведения в Соединенных Штатах.