Президент Бразилии поднял на руки карлика, перепутав его с ребенком. Видео

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял участие в открытии электростанции в штате Сержипи, где встретился со своими сторонниками. Он выхватил из толпы, как ему показалось, ребенка и усадил его себе на плечо. Оказалось, что это взрослый мужчина с карликовостью. Этот неловкий момент сняли на видео, которое за несколько дней разлетелось по Сети.

Одна из участниц встречи сказала Болсонару, что это не ребенок. Президент Бразилии засмущался, передал мужчину толпе и поспешил удалиться. Человек, которому удалось посидеть на плече главы Бразильского государства, очень обрадовался. Он демонстрировал толпе жест восхищения и наверняка улыбался, но этого увидеть было нельзя из-за защитной маски.

Сам Болсонару маски не любит и не носит. Он продолжает скептически относиться к коронавирусу даже после того, как медики выявили в Бразилии более 3,5 миллиона случаев COVID-19. Бразильский президент и сам заразился новым вирусом, но его это не страшит и он продолжает устраивать массовые мероприятия.