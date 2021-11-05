Президент Бразилии перепутал Пизанскую башню с пиццерийной и стал героем мемов

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в неловкую ситуацию. Он назвал Пизанскую башню башней из пиццы. В соцсетях сразу же начали делать мемы с президентом.

«Недавно я был в Италии, посещал башню пиццы», — сказал Болсонару во время церемонии запуска технологии 5G.

Все присутствующие услышали звук «ц», а не «з». Из-за этого получилась башня из пиццы, а не Пизанская башня. В социальных сетях начали активно придумывать мемы с президентом. Пользователи пофантазировали, как бы выглядела Пизанская башня будь она из пиццы.

Но Болсонару не впервой путать слова. Недавно он во время пресс-конференции перепутал имя советника США по климату Джона Керри с известным американским актером Джимом Керри.

В мае бразильский президент заявил собравшимся журналистам, что с российским лидером Владимиром Путиным они очень похожи. Он подчеркнул, что Москва очень интересна для южноамериканской республики. Так он прокомментировал возвращение Робсона Насименто де Оливейру, который последние два года находился в российской тюрьме. Он был задержан с запрещенным в России препаратом, который в Бразилии можно купить в любой аптеке по рецепту врача.