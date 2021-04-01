Президент Бразилии озвучил новых командующих ВС в своем Telegram

Бразильский президент Жаир Болсонару назначил новых командующих вооруженными силыми в стране. Об этом он написал на свой официальной странице в Telegram.

«Представляю новых командующих вооруженными силами: адмирал эскадры Алмир Гарниер Сантуш, генерал армии Пауло Серхио Ногейра и генерал-лейтенант Карлош де Алмейда Баптиста», — написал Болсонару. Ранее Болсонару провел масштабные перестановки внутри правительства Бразилии. Министерство обороны вслед за отставкой генерала Азеведу э Силвы возглавит Валтер Соуза Брага Нетту, который ранее управлял Генштабом. Новый член дипмиссии — посол и дипломат Карлош Алберту Франку Франса, прежде он занимал пост специального советника при президенте республики, напомнил RT.