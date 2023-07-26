Мир 26 июля 2023, 21:23 Президент Бразилии отменил все встречи из-за обострившейся болезни Глава Бразилии Лула да Силва отменил все мероприятия из-за болей в тазобедренном суставе РИА «Новости»

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Бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве пришлось отменить все встречи и поездки из-за обострившихся болей в тазобедренном суставе и необходимостью обратиться к врачам. об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на источники, близкие к президенту.

По его данным, утром 26 июля 77-летнего Лулу да Сильву привезли в клинику, чтобы там ему сделали укол с обезболивающим. Кроме этого, туда прибыл личный врач президента и два ортопеда, которые будут делать бразильскому лидеру плановую операцию.

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Накануне Лула да Силва вышел в прямой эфир в своих соцсетях и признался, что страдает от болей из-за давней проблемы с суставами. Он рассказал, что из-за этого часто бывает в плохом настроении, раздражается и нервничает. Поэтому он планирует сделать операцию. Однако из-за плотного рабочего графика сделать это удастся лишь в середине осени.

Ранее он прокомментировал обеды с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттареллой, когда был в Европе. По его словам, еда его разочаровала. Порции были слишком маленькие, да и блюда не пришлись ему по вкусу.