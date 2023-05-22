Мир 22 мая 2023, 07:10 Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7 Президент Бразилии да Силва не стал встречаться с Зеленским, несмотря на просьбу Макрона РИА «Новости»

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки». Об этом сообщило издание Financial Times.

По данным источника, о встрече да Силву просил французский лидер Эммануэль Макрон. Сам Зеленский отметил, что проигравшей стороной в этой ситуации стал именно бразильский президент.

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«Мне кажется, что да Силва должен оказаться тем, кто расстроился из-за этого», — сказал он.

При этом представители бразильской делегации опровергли отказ президента от диалога с Зеленским.

«Да Силва предлагал Зеленскому провести встречу в назначенное время в воскресенье, но, к сожалению, переговоры не состоялись», — отметили они.

Ранее президент Бразилии да Силва заявил, что о не намерен посещать ни Россию, ни Украину, пока не завершится конфликт. По его словам, мира необходимо добиваться исключительно путем диалога.