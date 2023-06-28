Мир 28 июня 2023, 13:49 Президент Бразилии остался недоволен едой на приемах в Европе Президент Бразилии Лула да Силва остался недоволен порциями блюд на приемах в Европе РИА «Новости»

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался, что его разочаровала еда, предложенная на приемах в Европе. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, написал ТАСС.

«Я пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Италии Серджо Маттареллой. Два приема пищи во дворцах, которые были не очень хороши», — заявил он.

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Предлагаемые блюда в целом не соответствовали его вкусу, но больше всего бразильскому лидеру не понравился размер порций, это вызвало его особое неудовольствие. Они были слишком маленькими. Глава государства подчеркнул, что для него важно количество еды.

«Может быть, это обжорство с моей стороны, но я люблю количество», — сказал президент.

Ранее президент Бразилии во время переговоров призвал США и ЕС «начать говорить о мире» на Украине. Он подчеркивал, что страны не должны раздувать конфликт. Также предлагал создать группу из государств, чтобы заняться этим вопросом.