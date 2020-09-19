Президент Бразилии назвал самоизоляцию «глупостью для слабых»

Президент Бразилии Жаир Болсонару переболел COVID-19, но по-прежнему не верит в опасность коронавируса. Он продолжает разъезжать по стране и появляется на людях без маски. Во время встречи с сельхозпроизводителями штата Мату-Гросу глава Бразилии заявил, что самоизоляция — это «мера для слабых» и поблагодарил людей за то, что они продолжали работать во время пандемии.

«Вы не поддались этой глупости — „оставайся дома, а экономикой займемся позже“ — это для слабых», — приводит портал G1 слова Болсонару.

Он добавил, что коронавирус — это реальность с которой надо было встретиться, а не от которой надо было прятаться.

Болсонару продолжает скептически относится к пандемии 2019-nCoV даже после того, как в Бразилии выявили почти 4,5 миллиона случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в этой латиноамериканской стране умерли 135 793 человека.

Бразильский лидер переболел COVID-19 в июле. Никаких осложнений во время болезни у него не было. Болсонару с самого начала пандемии критиковал ограничительные меры, которые негативно влияют на экономику.