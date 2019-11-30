Президент Бразилии назвал ДиКаприо спонсором поджигателей Амазонии

Глава Бразилии Жаир Болсонару голословно обвинил актера и защитника природы Леонардо ДиКаприо в финансовой поддержке поджигателей лесов Амазонии.

«ДиКаприо — классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та ее распространяет, связывается с Леонардо ДиКаприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов», — приводит издание Estadao слова Болсонару. Никаких доказательств президент не предоставил.

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По данным издания, ранее бразильские полицейские задержали четырех человек из различных неправительственных организаций. Они якобы пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотодоказательства своей причастности к поджогам Амазонии.

По версии местных правоохранителей, организации Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria занимались поджогами лесов в Бразилии по чьим-то заказам. Чтобы получить деньги за это, члены НПО должны были предоставить фото со своими злодеяниями.

Сильные пожары в лесах Амазонии начались в августе 2019 года. Это экологическое бедствие вызвало широкий резонанс во всем мире. ДиКаприо стал одним из создателей фонда по спасению «легких планеты». На борьбу с пожарами собрали около пяти миллионов долларов.