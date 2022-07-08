Президент Бразилии назвал безуспешными антироссийские санкции

Антироссийские санкции США и стран Европы оказались безуспешными. Ограничительные меры так и не принесли желаемого результата, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Экономические барьеры США и Европы против России оказались безуспешными. Моя позиция была взвешенной», — сказал бразильский лидер во время встречи со своими сторонниками. Цитату привел ТАСС.

По словам Болсонару, страны Запада навредили сами себе, введя санкции против России. Они столкнулись с быстрым ростом продовольственной инфляции и с проблемами в сфере энергетики.

Как напомнил президент, зимой он приезжал в Москву и договорился о поставках российских удобрений в Бразилию. Соглашение способствует обеспечению продовольственной безопасности в мире. Также Болсонару в очередной раз отметил поддержку суверенитета страны со стороны России.

«Некоторые не ценят этого. Не знают о том, какие богатства находятся у нас в руках», — подчеркнул президент.

Ранее газ в Европе достиг отметки 1900 долларов за одну тысячу кубометров. Такая стоимость голубого топлива обновила весенний максимум.