Мир 21 июня 2023, 18:20 Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что необходимо реформировать Совбез ООН

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Совбез ООН нуждается в серьезном реформировании, потому что баланс сил существенно изменился с 1945 года. Об этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью Corriere della Sera, сообщило НСН.

По его словам, нужно сделать выбор в пользу многополярного мира. Поэтому нужно заключать новые межгосударственные соглашения, которые помогут привести к балансу находящиеся в контрасте тенденции и напряженность.

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«Почти 80 лет спустя многое изменилось, и нам нужен более крупный и представительный Совет, с голосами из Латинской Америки и Африки, чтобы действительно способствовать миру и безопасности», — отметил бразильский президент.

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