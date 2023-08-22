Мир 22 августа 2023, 15:37 Президент Бразилии Лула да Силва поддержал идею расширения БРИКС Президент Бразилии: БРИКС не собирается противопоставлять себя G7 и G20 Zheng Huansong/XinHua/globallookpress

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о поддержке идеи расширения БРИКС. Он отметил, что организация не будет противопоставлять себя G7 и G20, сообщил ТАСС.

На сегодняшний день заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран. Среди них — Аргентина, Алжир, Индонезия, Египет, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

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После расширения БРИКС станет альтернативой ООН благодаря своей непредвзятости и уважению к суверенитету. Государствам нужна площадка, где можно свободно выражать свое мнение, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что БРИКС станет одной из опор полицентричного миропорядка, поэтому объединение решило расшириться. Принятие новых членов поддержали в Китае.

Утром 22 августа стало известно, что министр иностранных дел РФ посетил Йоханнесбург для участия в саммите стран БРИКС, который проходит 22–24 августа.