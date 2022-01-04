Президент Бразилии Болсонару попал в больницу

Полученное при покушении в 2018 году ножевое ранение президента Бразилии Жаира Болсонару снова дало о себе знать. Политика в очередной раз госпитализировали с сильной болью в животе. На своей странице в Twitter Болсонару опубликовал снимок, сделанный на больничной койке.

Бразильский лидер сообщил, что после обеда почувствовал тошноту. Ночью живот сильно разболелся, и его доставили в больницу. Медики поставили предварительный диагноз «непроходимость в брюшной полости». Сейчас решается вопрос о проведении операции.

«Это уже вторая госпитализация с такими же симптомами после получения ножевого ранения и четырех проведенных операций», — добавил Болсонару.

Покушение на Жаира Болсонару произошло в 2018 году, во время предвыборной акции в городе Жуис-ди-Фора. В толпе к кандидату в президенты Бразилии подбежал мужчина и ударил его ножом. Прибывшие на место врачи сначала посчитали, что травма поверхностная. Но проведенное обследование показало, что нож задел печень. Болсонару срочно прооперировали.

Полицейские оперативно задержали напавшего на кандидата в президенты. Им оказался местный житель Аделио Биспо де Оливейра. Покушение он объяснил тем, что не разделяет идеи и мысли кандидата в президенты, а также у него были личные претензии к политику.

После ранения Болсонару перенес несколько операций, а также несколько раз попадал в больницу из-за сильных болей в животе. В последний раз его госпитализировали в июле этого года.