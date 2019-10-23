Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

«В данный момент происходит попытка государственного переворота…<…> Я хочу, чтобы весь мир знал, что до сих пор мы терпеливо ждали, чтобы избежать насилия. Мы не вступим в конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация», — заявил Моралес.

Он также добавил, что переворот подготовили «при международной поддержке».

Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса. Протесты переросли в жестокие беспорядки.