Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Массовые протесты, организованные недовольными переизбранием президента Боливии, — это попытка государственного переворота. Об этом заявил Эво Моралес на пресс-конференции, сообщает El Deber.
«В данный момент происходит попытка государственного переворота…<…> Я хочу, чтобы весь мир знал, что до сих пор мы терпеливо ждали, чтобы избежать насилия. Мы не вступим в конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация», — заявил Моралес.
Он также добавил, что переворот подготовили «при международной поддержке».
Ситуация в Боливии обострилась, когда стало известно о победе на прошедших 20 октября выборах действующего президента страны Эво Моралеса. Протесты переросли в жестокие беспорядки.