Президент Боливии объявил об отставке на фоне протестов

По данным Pagina Siete, президент прилетел из фактической столицы страны Ла-Паса в город Кочабамба.

«Я ухожу в отставку с поста президента, чтобы (Карлос) Меса и (Луис Фернандо) Камачо прекратили преследовать общественных лидеров», — сказал Моралес в телеобращении, имея в виду лидеров оппозиции, которые призывали к протестам против него, уточнило издание El Mundo.

На улицах Ла-Паса тысячи протестующих встретили отставку с ликованием, сообщил портал.

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Ранее к отставке Моралеса призвал командующий Вооруженными силами Боливии Ульямс Ромеро. С таким же призывом обратились к президенту оппозиция и профсоюзы.

Моралес руководил страной с 2006 года. Он объявил о победе на очередных президентских выборах, состоявшихся 20 октября 2019 года. Однако его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — не признал результаты. В стране начались масштабные выступления против фальсификаций.

Моралес ввел режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке госпереворота.

В воскресенье 10 ноября Организация американских государств, в которую входит Боливия, заявила, что ее эксперты не смогли подтвердить результаты голосования, и призвала провести новые выборы. Моралес после этого объявил о подготовке новых всеобщих выборов президента и членов парламента, а также об изменении состава избиркома.