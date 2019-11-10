Президент Боливии назначил новые выборы

Кроме того, на проведение очередных выборов повлияла публикация предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

«Я принял решение, во-первых, полностью обновить состав Высшего избирательного суда, <…> во-вторых, назначить проведение новых всеобщих выборов, с помощью которых народ сможет демократическим путем избрать новых политиков», — заявил Моралес.

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Президент призвал соотечественников снизить в стране напряженность и «положить конец насилию во благо всех».

Ранее Высший избирательный суд Боливии объявил о победе на выборах действующего президента Моралеса. Подсчет голосов раскритиковали оппозиционеры и Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на выборах.

Из-за этого в Боливии вспыхнули протесты. За три недели пострадали более 380 человек. В трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились правоохранители. При этом руководители в полиции заверили, что стражи порядка не затевали никакого бунта. Митингующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Моралес назвал события в стране попыткой госпереворота, но власти пообещали не вводить войска.