Президент Болгарии заявил, что действия его правительства втягивают страну в конфликт

Правительство Болгарии решило оказать поддержку ВСУ. Президент Румен Радев считает, что это втянет страну в конфликт. Об этом рассказал ТАСС в Telegram-канале.

Депутаты Народного собрания одобрили предложение, согласно которому Украина получит от Болгарии военно-техническую помощь. Радев сказал, что это решение сделает страну участницей военного конфликта.

Ранее президент Болгарии уже выступал против снабжения ВСУ оружием. ТАСС 1 мая сообщил, что Радев призвал местных политиков не втягивать страну в конфликт на территории Украины.

«Во времена испытаний наш человеческий долг заключается в том, чтобы помогать пострадавшим, и Болгария останется солидарна со всеми, кто ищет спасения в этом конфликте. Но наш патриотический долг — не допустить вовлечения нашей родины в войну. Не надо поддаваться милитаристским призывам, с которых начинается любое кровопролитие», — отметил президент Болгарии.

Ранее Радев отказался поставлять оружие для ВСУ. Он сказал 27 апреля «категорическое нет» военной поддержке Украины.