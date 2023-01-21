Мир 21 января 2023, 18:17 Президент Болгарии призвал не поставлять оружие Украине Президент Болгарии Радев предупредил о риске глобального конфликта из-за поставок Украине Af.mil

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Непрекращающиеся поставки западных вооружений Украине способны привести мир к глобальному конфликту, поток оружия необходимо остановить. Об этом в эфире Darik Radio заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Человеческая жизнь и мир — самая важная наша ценность. Мы гасим пламя бензином, поставляя оружие Украине. А это значит, что жертв будет еще больше», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что продолжение поставок означает полное согласие с позицией, что боевые действия должны идти до полного поражения одной из сторон конфликта.

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«Иначе мы подойдем к вероятности ядерного самоуничтожения. Болгария тоже не должна поддерживать конфликт, передавая оружие Украине. Моя главная обязанность как президента быть вместе с большинством болгар», — добавил Радев.

Болгарский лидер отметил, что военный конфликт все больше расширяется, приводя Европу к глобальной экономической катастрофе и уничтожению.

В декабре прошлого года социалистическая партия Болгария обратилась к Радеву с просьбой отказаться от поставок оружия Украине.