Мир 04 августа 2023, 13:42 Президент Болгарии назвал незаконным разрыв концессии «Лукойла» Президент Болгарии Радев счел незаконным разрыв парламентом концессии «Лукойла» РИА «Новости»

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Президент Болгарии Румен Радев направил обращение в Конституционный суд страны в связи с решением парламента разорвать концессию «Лукойла» на порт Росонец. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

«Молниеносно внесенные поправки для прекращения действия концессии являются примером безответственного отношения к гражданам и государству, они нарушают принципы верховенства права», — заявили в пресс-службе Радева.

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По мнению президента, принятое решение принесет возможные судебные иски против Болгарии, вероятную потерю тысяч рабочих мест на нефтехимическом заводе, не отвечает рискам роста цен на сырье и топливо, а также не соответствует интересам потребителей.

Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что национальный парламент расторг концессию дочерней компанией российского концерна «Лукойл Нефтохим Бургас» с портом Росенец из-за ограничительных мер в связи с действиями России на Украине.