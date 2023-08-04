04 августа 2023, 13:42
Президент Болгарии назвал незаконным разрыв концессии «Лукойла»
Президент Болгарии Радев счел незаконным разрыв парламентом концессии «Лукойла»
Президент Болгарии Румен Радев направил обращение в Конституционный суд страны в связи с решением парламента разорвать концессию «Лукойла» на порт Росонец. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.
«Молниеносно внесенные поправки для прекращения действия концессии являются примером безответственного отношения к гражданам и государству, они нарушают принципы верховенства права», — заявили в пресс-службе Радева.
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По мнению президента, принятое решение принесет возможные судебные иски против Болгарии, вероятную потерю тысяч рабочих мест на нефтехимическом заводе, не отвечает рискам роста цен на сырье и топливо, а также не соответствует интересам потребителей.
Ранее Болгарское национальное радио сообщило, что национальный парламент расторг концессию дочерней компанией российского концерна «Лукойл Нефтохим Бургас» с портом Росенец из-за ограничительных мер в связи с действиями России на Украине.
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