Президент Белоруссии заявил, что Минск никому не угрожает
Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал RT, что в недавнее время на страну обрушилось много критики со стороны России. Связано это с транзитом нефти через республику.
«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», — заявил Лукашенко.
Он пояснил, что Минск не угрожает никому ни в военной, ни в экономической сфере.