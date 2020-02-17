Президент Белоруссии заявил, что Минск никому не угрожает

«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что Минск не угрожает никому ни в военной, ни в экономической сфере.