Президент Белоруссии признался, что стал суеверным

«Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых — это точно», — признался Лукашенко. Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была в 1994 году.

«Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог», — поделился Лукашенко.

Он заявил, что время тяжелое из-за давления, которое обрушивается на Минск со всех сторон, а не только из-за пандемии коронавируса.

Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна единственная в мире пошла своим путем. Он отметил, что Белоруссия достигла «определенных результатов».