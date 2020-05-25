Президент Белоруссии признался, что стал суеверным
Александр Лукашенко, президент Белоруссии, заявил, что нынешнее время — самое тяжелое за весь его президентский срок. Он также рассказал, что теперь стал суеверным. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранное издание.
«Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых — это точно», — признался Лукашенко. Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была в 1994 году.
«Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог», — поделился Лукашенко.
Он заявил, что время тяжелое из-за давления, которое обрушивается на Минск со всех сторон, а не только из-за пандемии коронавируса.
Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна единственная в мире пошла своим путем. Он отметил, что Белоруссия достигла «определенных результатов».