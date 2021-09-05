Президент Байден забыл подробности свадьбы дочери

Президент США Джо Байден на конференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года рассказал о свадьбе своей дочери. Он не смог вспомнить название церковной песни, которая звучала на торжестве.

Байден поделился с собравшимися, что церемонию в 2012 году проводили католический священник и раввин, так как супруг дочери американского президента — Говард Крейн — еврей. Отец невесты тогда лично попросил исполнить на празднике церковную песню, а какую — забыл.

«У меня сейчас совершенно вылетело из головы. <…> Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить», — приводит слова Байдена Daily Mail. Комментаторы посоветовали президенту Соединенных Штатов побольше отдыхать. Некоторые предположили, что у 78-летнего хозяина Белого дома развилась старческая деменция.

Джо Байден уже несколько раз попадал в конфузные ситуации: он спотыкался на самолетных трапах и что-то забывал во время выступлений. В июне он рассказывал соотечественникам о борьбе с пандемией коронавируса и заявил, что с января 2021 года прошло 15 месяцев.