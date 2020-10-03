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    03 октября 2020, 22:03

    Президент Азербайджана заявил, что страна заняла 7 сел в Карабахе

    Валерия Шафирко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны «освободили» семь сел на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.В частности, в Тертерском, Физулинском, Джабраильском районах, пишет РИА «Новости».

    «Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах Азербайджана», — написал Алиев в Twitter-аккаунте.

    Также он отметил, что переименовывает село Мадагиз и возвращает ему старое название.

    «С 3 октября 2020 года оно будет называться Суговушан», — написал Алиев.

    Ранее Армения заявила о готовности обсудить на заседании Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. П

    ри этом он пояснил, что вопрос о введении миротворцев, в том числе российских, нужно обсуждать в рамках решения всего глобального конфликта, развивающегося сейчас на территории Карабаха.

    Новости SMI.FM