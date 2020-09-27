Президент Азербайджана решительно настроился покончить с конфликтом в Карабахе

«Я много раз говорил и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим», — сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан должен восстановить историческую справедливость. Власти обязаны сделать это для восстановления территориальной целостности страны.

«Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим», — заявил Алиев.

Он напомнил свою неоднократно упоминаемую позицию по данному вопросу: Азербайджан никогда не допустит создания второго «армянского государства» на азербайджанской земле. Нынешние события — очередное этому доказательство, добавил президент.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу. Поэтому политик призвал соотечественников дать достойный ответ. Он призвал международное сообщество не позволить Турции вмешаться в конфликт.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Азербайджан начал операцию, которую назвал ответом на обстрел со стороны Армении. После в стране ввели военное положение, писало ИА Nation News.

Обстановка обострилась не только для соседних государств, но и для России, говорил военный обозреватель, полковник запаса и журналист Александр Жилин.