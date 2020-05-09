Президент Азербайджана рассказал о вкладе республики в Победу

Президент Азербайджана Ильхан Алиев заявил, что победа СССР в войне с фашистской Германией была бы невозможна без нефти, которую поставлял Баку. Глава республики напомнил о 600 тысячах азербайджанцев, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Половина из них погибла.

Об этом Алиев рассказал журналу «Национальная оборона», свежий номер которого поступит в продажу в ближайшие дни.

«Азербайджан поставлял 70% нефти, 80% топлива и 90% смазочных масел для Красной Армии, без этого победа в войне была бы невозможна», — цитирует Алиева РИА «Новости».

Глава республики подчеркнул, что в стране гордятся подвигами, совершенными азербайджанцами в годы войны и чтут их память.

Ильхам Алиев также сообщил журналу, что весомым вкладом азербайджанских ученых в победу над фашизмом стал «коктейль Молотова».

«Мало кто об этом знает, а ведь великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как „коктейль Молотова“», — сказал Алиев.

Агентство РИА «Новости» уточнило, что по самой распространенной версии, изначально бутылки с зажигательной смесью назывались «коктейль для Молотова». Ими финские военные забрасывали в 1939–1940 годах советские танки. В дальнейшем название трансформировалось и «коктейлями» уничтожали уже гитлеровскую армию.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва «строит мифологию», и призвал не дать России «приватизировать» победу над фашизмом.