Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «агрессорским государством» и обвинил Ереван в подготовке к новой войне. Он отметил, что армянские военные собираются около линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«Армения — агрессорское государство. <…> Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми. Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения», — приводит слова Алиева «Интерфакс-Азербайджан».

Во время интервью нескольким азербайджанским телеканалам Алиев подчеркнул, что Баку отслеживает все действия Армении, и пригрозил «новым уроком».

Отношения между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострились 12 июля. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. На этой неделе при обстреле с азербайджанской стороны погиб сержант ВС Армении Овик Тамазян. В Минобороны Армении заявили, что ответственность за ухудшение ситуации на границе несут военно-политические власти Азербайджана.