Президент Азербайджана назвал ответственных за обострение ситуации на границе с Арменией

В Азербайджане заявили, что ответственность за обострение ситуации на границе с Арменией лежит на Ереване. Такой позиции придерживается официальный Баку. Удар по азербайджанским позициям власти назвали неожиданным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил свое мнение о происходящем в регионе. Его процитировал «Интерфакс».

«Вчера днем армянские военные устроили обстрел азербайджанских позиций на границе. Эта очередная провокация армянской стороны. Это был неожиданный удар по нашим позициям, который привел к гибели наших военнослужащих», — подчеркнул Алиев в ходе заседания Совбеза республики.

Он заметил, что напряженная ситуация на границе сохраняется до сих пор, а вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

«Азербайджан обеспечит защиту своей территориальной целостности, вчера ни один сантиметр нашей территории мы не отдали врагу», — заявил глава республики.

Алиев назвал действия армянских властей не поддающимися логике и представляющими угрозу для самой Армении. В Азербайджане допускают, что конфликт может перерасти в полномасштабные боевые действия.