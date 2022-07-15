Президент Азербайджана: Минобороны РФ нарушило гарантии по Карабаху

Минобороны России обещало вывести армянских военных из Карабаха, до конца июня, но якобы до сих пор этого не сделало. Так считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его процитировали журналисты местного подразделения издания «Интерфакс».

Алиев отметил, что этот пункт был одной из гарантий российской стороны. Также он сообщил, что ранее поднимал этот вопрос перед военным руководством РФ.

«Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны Росси находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха», — заявил Алиев.

Он отметил, что на момент 15 июля вооруженные силы третьей стороны по-прежнему находятся на спорной территории.

ВС Армении 19 июня обстреляли азербайджанские позиции на границе двух стран. Об этом сообщило Минобороны пострадавшего государства. Представители ведомства отметили, что позиции Азербайджана были обстреляны 18 июня и в ночь на 19 июня, атака велась из крупнокалиберного стрелкового оружия.