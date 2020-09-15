Между строительством «Северного потока — 2» и ситуацией с Алексеем Навальным нет никакой связи. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

«Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом „Северный поток — 2“. Для меня это коммерческий проект», — привело РИА «Новости» слова австрийского лидера.

Президент Австрии призвал поддерживать диалог в подобных трудных ситуациях.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Омска, откуда забрали пассажира в больницу. Спустя два дня мужчину перевезли в берлинскую клинику, где он продолжал находиться в коме. Власти Германии заявили, что медики нашли в анализах следы яда из группы веществ «Новичок». При этом России никаких документов и доказательств так и не предоставили.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала рассматривать ситуацию с Навальным от дельно от строительства газопровода. Несмотря на это, в стране продолжили озвучивать мнения о необходимости остановки проекта.