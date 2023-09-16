Мир 16 сентября 2023, 23:27 Президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета Krone: президент Австрии из-за поломки самолета не вылетел в Нью-Йорк на ГА ООН Pxhere

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не смог отправиться в Нью-Йорк из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщило издание Krone со ссылкой на собственные источники.

В Нью-Йорке Ван дер Беллен планировал принять участие в работе Генассамблеи ООН.

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По информации издания, у президентского борта Austrian Airlines обнаружили технические неисправности. Найти на замену этому борту другой не удалось, указал RT.

Вместе с президентом Австрии должна была также вылететь его словенская коллега Наташа Пирц-Мусар.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Джо Байден встретится с руководителями пяти стран Центральной Азии. Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что это будет первая встреча на уровне глав государств.

На ГА ООН прибудут лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. С ними Байден намерен обсудить вопросы по региональной безопасности, торговлю, взаимные связи и изменение климата.