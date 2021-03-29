Президент ассоциации «Познаем Евразию» призвал объединить усилия при борьбе с COVID-19

Сейчас необходимо объединить усилия для противодействия общей угрозе COVID-19. Об этом заявил председатель Совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико на I выездной сессии Веронского форума в Ростове-на-Дону «Инновационные предприятия и технологии Ростовской области».

Семинар прошел 25 марта. Главной темой обсуждений стали перспективы международной кооперации в области промышленности и инноваций в период преодоления пандемии. В ходе сессии выступили представители предпринимательских кругов и специализированных агентств из Ростовской области и европейских стран, ряд из которых выступали по видеосвязи из Италии.

«Сейчас необходимо объединить усилия для противодействия общей угрозе COVID-19», — заявил Фаллико, открывая семинар. По его словам, прошедшая сессия Веронского экономического форума — это маленький шаг в этом направлении. Фаллико предложил вместе «искать выходы, которые были бы выгодны всем и которые помогали бы постепенно преодолевать экономический кризис, возвращаться к росту, созданию рабочих мест и социальному процветанию».

Организатором семинара выступил Банк Интеза во взаимодействии с Администрацией Ростовской области, при содействии Ассоциации «Познаем Евразию», Фонда Росконгресс, Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa, Петербургского международного экономического форума, Итало-российской торговой палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и ТПП РФ.

Участникам форума было представлено также исследование «Влияние пандемии на деятельность иностранных предприятий в России». Оно было подготовлено Банком Интеза.